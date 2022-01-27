7 років позбавлення волі отримав винуватець ДТП, в якій загинув чоловік та 10-річна дитина

За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Київської обласної прокуратури судом визнано винним чоловіка у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі двох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України). Вироком суду його засуджено до 7 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки.

Прокурори у суді довели, що у липні 2021 року 47-річний водій автомобіля марки «Опель», рухаючись по одній із вулиць с. Димер Вишгородського району, не впорався із керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, після чого допустив виїзд на узбіччя, де здійснив наїзд на пішоходів. Від отриманих травм 10-річний хлопчик та 60-річний чоловік загинули на місці.

Після наїзду на пішоходів автомобіль продовжив рух під керуванням засудженого і допустив зіткнення з зустрічним транспортним засобом.

Судом прийнято рішення про стягнення з чоловіка на користь двох потерпілих по 400 тис грн, а на користь третього – 280 тис грн моральної шкоди.

Київська обласна прокуратура