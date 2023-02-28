7 років позбавлення волі отримав житель Вараського району за умисне вбивство сусіда

Такий вирок 68-річному жителю села Липне виніс Володимирецький районний суд. Він іще не набрав законної сили, тож сторона захисту може подати апеляцію.

Нагадаємо, п’ятого жовтня увечері двоє сусідів розпивали спиртні напої. Між ними виник конфлікт, в ході якого 68-річний господар будинку наніс колото-різані рани в область шиї потерпілого. Від отриманих травм 52-річний чоловік помер на місці. Потому зловмисник вийшов на вулицю та почав кричати, що вбив людину.

Відповідно до висновку судово-медичної експертизи смерть потерпілого настала внаслідок масивної крововтрати.

68-річний жителя села Липне одразу затримали в порядку статті 208 КПК України.

Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні умисного вбивства за ч. 1 ст. 115 КК України, а суд помістив під варту, де він перебуває і досі.

Слідчі зібрали достатньо доказів у справі та скерували провадження до суду із обвинувальним актом. Як підтвердила токсикологічна експертиза, зловмисник перебував у стані алкогольного сп’яніння — 1,04 проміле.

Днями суд виніс вирок обвинуваченому — сім років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Рівненської області