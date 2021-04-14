7 років позбавлення волі з конфіскацією майна отримав зловмисник за розбійний напад на жінку

Завдяки принциповій позиції Згурівського відділу Броварської окружної прокуратури, судом винесено обвинувальний вирок та засуджено до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна, раніше судимого місцевого мешканця за фактом розбійного нападу (ч.2 ст.187 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 січня цього року на автодорозі між смт. Згурівка та с. Червоний Відділок Броварського району Київської області 29-річний зловмисник, який тільки у жовтні 2020 року звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за вчинення розбійного нападу, напав на жінку, яка рухалася в напрямку с. Червоний Відділок.

Погрожуючи ножем розбійник відкрито заволодів майном останньої, а саме відібрав наявні у потерпілої грошові кошти. Після скоєного нападник з награбованим залишив місце події.

Київська обласна прокуратура