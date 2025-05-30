7 років прооведе за гратами чоловік, який зірвав золоті сережки з 72-річної пенсіонерки

Такий вирок днями оголосив Святошинський районний суд міста Києва.

Нагадуємо, що наприкінці березня цього року до Святошинського управління поліції звернулася літня киянка, яка розповіла про те, що її пограбував невідомий чоловік.

наступні сім років свого життя проведе за гратами чоловік, який зірвав золоті сережки з 72-річної пенсіонерки

Тоді, правоохоронці за скоєння злочину затримали 39-річного киянина. Зловмисник, помітивши золоті сережки у жінки літнього віку, зірвав прикрасу та кинувся втікати.

Слідчі Святошинського управління поліції вилучили речовий доказ, а фігуранту повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж. На час слідства порушник перебував під вартою.

наступні сім років свого життя проведе за гратами чоловік, який зірвав золоті сережки з 72-річної пенсіонерки

Днями Святошинський районний суд міста Києва оголосив чоловіку вирок та засудив його на сім років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва