7 років проведе за гратами чоловік, який позбавив життя рідного брата

Роменською окружною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення стосовно 34-річного чоловіка, який позбавив життя свого рідного брата.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Сумської областної прокуратури.

Подія сталась 25 лютого 2021 року в с. Ракова Січ Роменського району. У вечірній час за місцем свого проживання між рідними братами виникла суперечка з приводу того, що молодший не виконує прохання старшого по господарству, замість цього лише вживає спиртні напої.

Конфлікт переріс у штовханину, під час якої молодший брат наніс удар ножем старшому у груди. Як наслідок, від отриманої травми 37-річний потерпілий помер на місці події.

Обвинуваченого визнано винним за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України та засуджено до 7 років позбавлення волі.

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