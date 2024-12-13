7 років проведе за гратами зловмисник, який біля столичного магазину пограбував 75-річну бабусю

Порушник слідкував за пенсіонеркою, вихопив з її рук сумку та втік. Поліцейські затримали зловмисника, повідомили йому про підозру та скерували до суду обвинувальний акт. Наразі йому оголошено вирок за скоєний злочин.

Нагадаємо, що до чергової частини Шевченківського управління поліції звернулась 75-річна мешканка та повідомила, що її пограбував невідомий на вулиці Борщагівській.

За словами начальника відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Олега Ромаскевича, правоохоронці під час проведення розшукових заходів встановили, що зловмисник, перебуваючи в продуктовому магазині, примітив літню жінку, яка розраховувалась на касі. На вулиці він наздогнав її та вирвав з рук сумку, в якій знаходились гроші, мобільний телефон та документи.

«Аби розкрити злочин та затримати грабіжника, були задіяні фахівці кримінального аналізу, оперативники та слідчі. За скоєння даного злочину ми затримали 36-річного уродженця м. Лисичанськ, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів».

Слідчі за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України, на час слідства він перебував під вартою. Правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до Шевченківського районного суду міста Києва.

Вироком Шевченківського районного суду міста Києва чоловіка визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначено покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва