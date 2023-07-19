7 років ув’язнення отримав мешканець Баштанського району, який забив до смерті сестру

За публічного обвинувачення Баштанської окружної прокуратури жителя м. Новий Буг визнано винним у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілої (ч.2 ст.121 КК України). Його засуджено до 7 років позбавлення волі.

У судовому засіданні доведено, що у листопаді 2020 року 57-річний чоловік умисно наносив своїй рідній сестрі, яка страждала психічними розладами, численні тілесні ушкодження по різним частинам тіла, від яких вона померла.

На досудовому розслідуванні та в судовому засіданні обвинувачений вину не визнав.

Завдяки послідовній позиції сторони обвинувачення та достатній доказовій базі провину зловмисника доведено у повному обсязі.

Вирок ще не набрав законної сили, оскільки триває термін його оскарження.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Миколаївська обласна прокуратура