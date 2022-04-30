7 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав житель Мукачівщини за наркозлочини

За публічного обвинувачення Мукачівської окружної прокуратури мешканця району засуджено до 7 років ув’язнення із конфіскацією майна за вчинення правопорушень, пов’язаних із незаконним обігом психотропних речовин (ч.ч. 1, 2 ст. 307, ч. 2 ст. 315 КК України).

Під час слідства, а потім і судового розгляду встановлено, що чоловік займався розповсюдженням метамфетаміну за місцем свого проживання – у с. Страбичово. Зафіксовано кілька фактів збуту, вчинених закарпатцем. В одному з випадків перед безпосередньою реалізацією «товару» обвинувачений схилив покупця до спільного вживання психотропу. За місцем проживання чоловіка правоохоронці знайшли розфасований метамфетамін та електронні ваги для його зважування.

Попри те, що обвинувачений не визнав своєї вини у скоєному, суд ухвалив щодо нього вирок, вступ якого в законну силу очікується.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури