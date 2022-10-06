7 років ув’язнення за вчинення смертельної ДТП на о. Хортиця отримав мешканець Запоріжжя

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя судом визнано місцевого мешканця, який у стані алкогольного сп’яніння спричинив смертельну ДТП (ч. 3 ст. 286-1 КК України). Його засуджено до 7 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 10 років.

Прокурорами у суді доведено, що у серпні 2021 року 49-річний водій автомобіля «Honda Accord», перебуваючи за кермом напідпитку, рухаючись по автодорозі на о. Хортиця, здійснив наїзд на 4-річну дитину та її батьків.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди чоловік із жінкою отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості. Дівчинку в непритомному стані було госпіталізовано до лікарні із тяжкими тілесними ушкодженнями. Через декілька днів вона померла у медичному закладі.

Відносно засудженого обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до набрання вироком законної сили. Його взяли під варту в залі суду.

Запорізька обласна прокуратура