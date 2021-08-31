7 років ув’язнення за заподіяння смертельних травм – винесено вирок у справі неповнолітніх

Івано-Франківська окружна прокуратура підтримала державне обвинувачення у кримінальному провадженні щодо неповнолітнього за ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).



Встановлено, що у 2018 році під час святкування Великодня молодик при розпиванні спиртних напоїв заподіяв своєму неповнолітньому товаришу тяжкі тілесні ушкодження та залишив його на місці вживання алкоголю.

Від отриманих травм хлопець помер тієї ж ночі на місці злочину.

Вироком суду правопорушника засуджено до 7 років позбавлення волі, що є максимальним покаранням для неповнолітньої особи за вчинення тяжкого злочину.

Примітка: вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Пресслужба Івано-Франківської обласної прокуратури