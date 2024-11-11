7 років в’язниці отримали чоловік та жінка, які побили її колишнього співмешканця та забрали його телефон

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Оболонської окружної прокуратури м.Києва судом оголошено обвинувальний вирок 33-річному чоловіку та 25-річній жінці у вчиненні розбійного нападу за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 187 КК України).

Прокурором у суді доведено, що жінка після сварки з чоловіком, з яким вона мала стосунки, вирішила йому помститись.

Для цього вона виманила його із квартири на загальний коридор, після чого її знайомий почав завдавати удари по обличчю потерпілого та погрожувати револьвером, внаслідок чого нападники забрали у чоловіка його мобільний телефон та втекли.

В суді обвинувачені свою вину заперечували, проте, за сукупність доказів сторони обвинувачення, вироком Деснянського районного суду міста Києва жінку та чоловіка засуджено до 7 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Київська міська прокуратура