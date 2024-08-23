7 років відсидить шахрай, який видурив у пенсіонерки $40 тис. на «лікування доньки, яка потрапила у ДТП»

За публічного обвинувачення Коростишівської окружної прокуратури чоловіка визнано винним у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

Його засуджено до 7 років та 1 місяця позбавлення волі з конфіскацією майна та стягнення понад 1,1 млн грн моральної і матеріальної шкоди.

Прокурори у суді довели, що шахрайство разом з двома іншими особами (матеріали стосовно них виділені в окреме провадження) у лютому 2022 року скоїв житель Донеччини. На той час він перебував на території Коростишівської ОТГ.

Раніше він вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.

Засуджений зі своїми спільниками розробили схему обману 78-річної жительки, матері двох доньок. Спершу пенсіонерці зателефонувала жінка та, видавши себе за доньку, повідомила, що потрапила у ДТП і перебуває у лікарні.

Коли ж потерпіла спробувала уточнити детальніше, розмову з нею вже продовжив «лікар», який сказав, що донька у дуже важкому стані та потребує невідкладної операції, для якої негайно треба гроші. Також запитав адресу проживання потерпілої та запевнив, що зараз під’їде лікар, якому треба передати чималу суму коштів.

Перебуваючи у стресовому стані, жінка повірила шахраям. Тому коли незабаром у двері постукав обвинувачений, який приїхав на таксі, вона віддала йому усі свої збереження – 40 тис доларів США, що у гривневому еквіваленті становить понад 1,1 млн грн.

Оговтавшись від стресу, потерпіла зателефонувала до однієї з доньок та з’ясувала, що з ними обома усе гаразд.

Свою вину засуджений визнав та щиро розкаявся у скоєному.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури