7 років за ґратами проведе чоловік, який обікрав магазин у Станично-Луганському районі та вчинив розбійний напад на жінку

За принципової позиції прокурорів Луганської місцевої прокуратури № 2 вироком Біловодського районного суду Луганської області чоловіка визнано винним у вчиненні розбійного нападу, поєднаного з проникненням у житло й застосуванням насильства, а також крадіжки (ч. 3 ст. 187, ч. 3 ст. 185 КК України).

Під час судового розгляду встановлено, що у липні 2020 року у с. Макарове Станично-Луганському районі Луганської області неодноразово

судимий 43-річний громадянин, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, проник до житла місцевої мешканки.

Вимагаючи від господарки віддати належні їй грошові кошти та алкогольні напої, наніс їй декілька ударів кулаками по голові, а також завдав викруткою колото-різані поранення в область живота та тулуба. Зловмисник скористався безпорадним станом потерпілої та відкрито заволодів її майном: мобільним телефоном, грошовими коштами та іншими речами. Крім того, правоохоронці викрили зловмисника на вчиненні крадіжки у місцевому магазині.

Під час судового розгляду обвинувачений свою вину у вчиненні злочинів визнав.

Судом враховано надані стороною обвинувачення докази та призначено особі покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Довідково: на даний час вирок суду не набрав законної сили, оскільки триває строк апеляційного оскарження – 30 днів із дня проголошення вироку.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури