7 років за ґратами проведе мешканець Рубіжного, який намагався вбити знайомого

За принципової позиції прокурорів Рубіжанського відділу Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області до 7 років позбавлення волі засуджено 24-річного мешканця міста Рубіжне за замах на умисне вбивство (ч. 2 ст.15, ч. 1 ст. 115 КК України).

Стороною обвинувачення доведено, що у червні 2019 року раніше судимий за крадіжку чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час сварки зі своїм знайомим біля однієї з багатоповерхівок міста умисно заподів йому три удари в груди рибальськими ножицями, у тому числі – в область серця. Завдяки своєчасному наданню медичної допомоги потерпілого вдалося врятувати.

У ході судового розгляду прокурори надали суду беззаперечні докази вчинення обвинуваченим інкримінованого злочину, його вина повністю підтверджена висновками судових експертиз, показаннями потерпілого та свідків.

Рубіжанський міський суд Луганської області, дослідивши матеріали, погодився з доводами сторони обвинувачення та призначив покарання у вигляді позбавлення волі.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Рубіжанського відділу

Сєвєродонецької окружної прокуратури)