7 років за ґратами, конфіскація майна та відшкодування майже ₴2 млн. – у Сваляві засуджено ексначальника відділення банку

За доводами начальника Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури колишнього керівника відділення банку засуджено до 7 років ув’язнення за привласнення грошових коштів в особливо великому розмірі, шахрайство та фальсифікацію документів (ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 3 ст. 358, ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України). Загальний розмір збитків від його дій склав понад 3 млн грн.

Прокуратурою у суді доведено, що обвинувачений незаконно привласнив готівку у національній та іноземній валюті, що зберігалася у сховищі банку. Загальна сума склала близько 1,5 млн грн. Крім того, користуючись довірою громадян, керівник установи підробляв договори банківського вкладу та обіцяв закарпатцям розмістити депозит під дуже вигідні відсотки. Йшлося про 8-10% річних у валюті чи 20% річних у гривні, що явно перевищувало можливу відсоткову ставку.

Надалі керівник установи підписував фальсифіковані договори, проставляв на них печатки та віддавав потерпілим, створюючи видимість законності своїх дій. Гроші, які закарпатці нібито клали на депозитний рахунок, чоловік отримував особисто та залишав собі, навіть не вносячи їх у касу банку.

Встановлено шістьох потерпілих від таких шахрайських дій осіб. Загалом від них очільник банку одержав кошти на загальну суму понад 66 тисяч доларів США, що на момент вчинення злочину по курсу НБУ було еквівалентно 1,8 млн грн. Закарпатці залишилися без власних заощаджень, не кажучи вже про будь-які відсотки за вкладами.

Окрім того, що особу засуджено до позбавлення волі, суд призначив йому додаткове покарання у виді конфіскації майна та позбавлення права протягом 3 років обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих обов’язків, у банківській сфері. Задоволено також цивільні позови: на користь банку з чоловіка мають стягнути близько 1,5 млн грн, а на користь одного з потерпілих громадян – 10 тисяч доларів США.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури