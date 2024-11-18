7 років за ґратами проведе чоловік, який намагався пограбувати працівницю рієлторської компанії

Правоохоронці затримали порушника, повідомили йому про підозру та скерували обвинувальний акт до суду. Днями, Святошинський районний суд міста Києва виніс зловмиснику вирок.

Нагадуємо, що у жовтні цього року до Святошинського управління поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік пограбував жінку. Тоді, на місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група.

На місці працівники поліції з’ясували, що порушник зайшов до приміщення однієї зі столичних рієлторських компаній під виглядом клієнта. Скориставшись відсутністю працівниці офісу, витягнув з її сумки кошти у сумі 1100 доларів США та намагався втекти.

Охоронці компанії зупинили порушника та викликали правоохоронців, які затримали 42-річного киянина у порядку статті 208 Кримінального кодексу України.

Тоді, за процесуальним керівництвом Святошинської окружної прокуратури слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч.2 ст.15 та ч.4 ст.186 Кримінального кодексу України та скерували обвинувальний акт до суду. Під час слідства чоловік перебував під вартою.

Наразі, Святошинський районний суд міста Києва визнав чоловіка винним у скоєні замаху на грабіж та призначив покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва