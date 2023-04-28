7 років за ґратами проведе чоловік, який вдарив сокирою по голові, а потім спалив свого приятеля

Прокурор Вараської окружної прокуратури в суді довів вину 53-річного чоловіка, якого обвинувачували в умисному вбивстві односельця (ч. 1 ст. 115 КК України).

Доведено, зокрема, що на другий день Великодня 2020 року у с. Іванчиці, Вараського району, обвинувачений, запідозривши свого 59-річного приятеля у викраденні грошових коштів, після спільного застілля вирішив вчинити розправу над ним у його ж будинку. Чоловік тричі вдарив потерпілого сокирою по голові, і щоб приховати сліди злочину підпалив ліжко на якому лежав приятель, а знаряддя злочину сховав у грубці.

Проте, експертиза встановила, що на момент пожежі потерпілий був ще живий, а причиною смерті стали не удари сокирою, а опіки.

Також експертами встановлено, що обвинувачений, на момент вчинення злочину, перебував у стані обмеженої осудності, тобто через психічний розлад він не до кінця усвідомлював свої дії та керував ними. Проте, згідно з вимогами Кримінального кодексу України, чоловік підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах.

Кузнецовський міський суд погодився із доводами прокурора, визнав обвинуваченого винним та засудив його до 7 років ув’язнення.

Вирок ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

За матеріалами Вараської окружної прокуратури