7 років за ґратами проведе коригувальниця російських ударів по енергооб’єктах Донеччини

Завдяки доказовій базі Служби безпеки, реальний термін ув’язнення отримала ще одна ворожа інформаторка, яка коригувала повітряні атаки рф на Донеччині.

За наводкою зловмисниці рашисти здійснили серію ракетних ударів по регіону, внаслідок чого постраждало щонайменше 20 мирних жителів.

Встановлено, що вона «зливала» окупантам координати місцевих об’єктів соціальної та критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств.

Крім того, передавала агресору локації базування та переміщення підрозділів Сил оборони на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

Особливо ворога цікавили місця розташування укріпрайонів та логістичних баз українських військ в районі Добропілля.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисницю у лютому цього року «на гарячому», коли вона передавала розвіддані агресору.

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їй 7 років позбавлення волі.

За даними розслідування, інформаторкою є місцева жителька, яку російська спецслужба залучила до співпраці після початку повномасштабного вторгнення рф.

Зібрані розвіддані вона передавала «зв’язковій» – учасниці терористичної організації «днр» через спільницю. Для комунікації використовували один з популярних месенджерів.

За матеріалами СБУ, суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Служба безпеки України