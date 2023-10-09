7 років за ґратами проведе шахрай, який ошукував літніх людей за схемою «ваш родич у біді»

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Салтівської окружної прокуратури м. Харкова визнано винним 30-річного чоловіка у шахрайстві, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах (ч. 2, ч. 4 ст. 190 КК України). Йому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що протягом вересня-жовтня 2020 року раніше судимий чоловік, діючи зі своїм спільником, розробив план щодо незаконного збагачення. Зловмисник діяв за схемою «ваш родич у біді»: телефонував людям похилого віку і повідомляв, що їхні родичи потрапили в ДТП і терміново потребують лікування, на яке потрібно передати гроші.

Шахрай використовував маніпулятивні прийоми і здійснював психологічний тиск на своїх жертв, зазначаючи, що треба передати готівку лікарю, який може приїхати до них додому.

Стурбовані і занепокоєні родичі погоджувались на зустріч зі зловмисником та передавали їм гроші.

Усього встановлено трьох потерпілих від дій шахрая. Загальна сума завданої їм шкоди складає понад 1,4 млн грн.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину.

Обвинувальний вирок виніс Московський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури