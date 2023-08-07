7 років за ґратами відсидить 46-річний житель Житомирщини за вбивство приятеля

За публічного обвинувачення прокурорів Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним у скоєнні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Прокурор у суді довів, що особливо тяжкий злочин 46-річний житель смт Черняхова скоїв у лютому минулого року, у власному помешканні.

Того суботнього дня до нього прийшов приятель та приніс із собою алкогольні напої. Чоловіки тривалий час спілкувалися у літній кухні, вдосталь випивши спиртного. І потерпілий навіть вже зібрався йти додому, однак на вулиці зустрів незнайомців, які його образили. Тому він повернувся та попросив захисту у господаря. Коли ж той відмовився, вдарив його.

Поведінка гостя розізлила обвинуваченого, і він люто накинувся на приятеля, заподіявши численних смертельних побоїв.

На суді фігурант вину не визнав, висловивши свою версію про те, що нібито захищався.

Однак суд, на підставі висновків проведених експертиз та досліджених показів призначив реальне покарання.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Вирок не набув чинності та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури