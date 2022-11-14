7 років за ґратами замість «умовного» покарання отримав житель Мукачівщини, який забив сусіда до смерті

Прокурор Закарпатської обласної прокуратури в Закарпатському апеляційному суді відстояв реальну міру покарання у виді 7 років позбавлення волі для мешканця Мукачівщини, який напідпитку забив сусіда до смерті (ч. 2 ст. 121 КК України). Так, апеляційний суд скасував попередній вирок, за яким закарпатець отримав «умовне» покарання – 5 років ув’язнення зі встановленням 3-річного іспитового терміну.

Інцидент трапився в с. Великі Лучки у вересні 2020 року. Тоді двоє закарпатців влаштували застілля, під час якого між ними виник побутовий конфлікт. Засуджений наніс потерпілому численні удари кулаками та прикладом рушниці, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження. Від отриманих травм 60-річний чоловік помер на місці.

У березні минулого року суд виніс зловмиснику вирок, призначивши покарання, яке не відповідало ступеню тяжкості вчиненого злочину. Так вважав прокурор Мукачівської окружної прокуратури, який і оскаржив рішення Мукачівського міськрайонного суду в апеляційній інстанції. Наразі рішення Закарпатського апеляційного суду вже набрало законної сили.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури