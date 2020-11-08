7 років за наругу: на Запоріжжі впіймали вандалів, які спаплюжили могили

На Запоріжжі впіймали трьох чоловіків, які осквернили могили на цвинтарі в Якимівському районі. Їм загрожує ув’язнення до 7 років.

4 листопада о 15 годині поліцейські Якимівського району отримали повідомлення про наругу над могилами. Вандали пошкодили близько 10-ти надгробних плит. З’ясувалось також, що невідомі вийняли металеві кути, на яких трималися пам’ятники, повідомляє Суспільне.

Працівники поліції вистежили порушників. Ними виявилися місцеві жителі. Двоє 1996 року народження та один 1967 року народження. Підозрювані зізналися у скоєному. Сказали, що металеві основи здали на брухт, а гроші витратили на власні потреби.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого). // Діло