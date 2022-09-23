70-річний вінничанин підірвав знайдену на смітнику гранату: за фактом травмування чоловіка розпочато кримінальне провадження

Мешканець обласного центру знайшов невідомий вибуховий предмет на смітнику та приніс його додому. В результаті необережного поводження з пристроєм, який вибухнув у помешканні, чоловік отримав тілесні ушкодження та госпіталізований до медичного закладу. Поліція встановлює усі обставини події.

21 вересня близько 18.00 до поліції надійшло повідомлення від лікарів про госпіталізацію місцевого жителя з численними травмами.

Для з’ясування обставин події на виклик прибула слідчо-оперативна група поліції.

Як розповів керівник Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Юрій Голуб, поліцейські встановили, що літній чоловік травмувався в результаті вибуху запалу до гранати.

Зі слів вінничанина, невідомий предмет він знайшов на смітнику та приніс до власної квартири. Коли у помешканні нікого не було, дістав пристрій та потягнув за кільце, в результаті чого предмет вибухнув.

Під час огляду квартири потерпілого слідчі виявили та вилучили важіль до запалу від гранати й металеве кільце.

Речові докази направлені на експертизу.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 264 ККУ (Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 3 років.

Звертаємо увагу громадян, що при знаходженні невідомого пристрою потрібно з безпечного місця негайно повідомити Держа́вну слу́жбу з надзвича́йних ситуа́цій та поліцію. Також не потрібно підходити до предмета, торкатися й пересувайте його, кидати або вдаряти по ньому, розпалювати поруч багаття та ні в якому разі не приносити його додому.

Дочекайтеся прибуття фахівців, вкажіть місце знахідки та повідомте час її виявлення.

Відділ комунікації поліції Вінницької області