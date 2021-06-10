$70 тис. за перекваліфікацію злочину – підозрюють колишнього прокурора відділу обласної прокуратури

За процесуального керівництва Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому прокурору відділу Хмельницької обласної прокуратури у замаху на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вчиненому в особливо великих розмірах та підбурюванні до надання неправомірної вигоди службовим особам (ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України).

За даними слідства, прокурор відділу обласної прокуратури за 70 тис доларів США обіцяв «вплинути» на прокурорів та суд для перекваліфікації кримінального провадження про збут наркотиків на менш тяжкий злочин, який не передбачає покарання у вигляді позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Держаного бюро розслідувань за оперативного супроводу Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора