₴700 тис. збитків: судитимуть чиновницю, яка закуповувала обладнання для ЗСУ за завищеними цінами

У Прилуцькому районі Чернігівщини поліцейські викрили 48-річну посадовицю у придбанні за завищеними цінами низки обладнання для Сил оборони України. Неналежне виконання службових обов’язків чиновницею спричинило збитки міському бюджету на майже 700 тисяч гривень. Поліція завершила досудове розслідування та скерувала обвинувальний акт до суду.

Слідчі слідчого управління поліції Чернігівщини за оперативного супроводу СБУ та під процесуальним керівництвом Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону встановили, що до сфери відповідальності за посадою 48-річної фігурантки входило забезпечення максимально ефективної організації закупівель матеріальних цінностей.

Водночас, за даними слідства, жінка проігнорувала наявні вимоги. При закупівлі високотехнологічного обладнання для військових частин територіальної оборони фігурантка не проаналізувала ринкові пропозиції та довільно очікувану вартість предмету закупівлі.

В подальшому Прилуцька міська рада уклала з переможцем – київським комерційним товариством – договори на постачання продукції за цінами, значно вищими за ринкові.

Слідство встановило, що безпідставна перевитрата бюджетних коштів унаслідок протиправних дій фігурантки склала майже 700 тисяч гривень.

Слідчі поліції Чернігівщини за погодженням з прокурором оголосили чиновниці про підозру у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 статті 367 Кримінального кодексу України).

Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом передано прокуророві для скерування до суду.

Зловмисниці загрожує до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області