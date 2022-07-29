7000 доларів за зміну запобіжного заходу: викрито ділка з Харкова

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури викрито 30-річного харків‘янина у прийнятті пропозиції та одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, у червні цього року 30-річний харків‘янин зустрівся зі своїм товаришем. Під час того, як він спілкувався по телефону зі своїм знайомим, харків’янин почув, що той заарештований та утримується у слідчому ізоляторі.

30-річний харків‘янин втрутився у телефонну розмову та повідомив, що він «працює» у ДБР та має добрі відносини з працівниками як прокуратури, так і з суддями. Він зазначив, що зможе вплинути на них для зміни запобіжного заходу на більш м’який, на що заарештований погодився. Ціна «послуги» — 3500 доларів США.

Спільний знайомий передав ділку гроші за «угоду». Але через декілька днів чоловік повідомив, що цих грошей не вистачало для прокурорів та суддів, і потрібно передати ще 3500 доларів США за вплив на працівників Офісу Генпрокурора.

27 липня під час отримання другого траншу вимагача було викрито.

Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру.

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

Харківська обласна прокуратура