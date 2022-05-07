$7000 за уникнення призову – на зловживанні впливом викрито командира на Кіровоградщині

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури, викрито та затримано командира одного із взводів управління служби судової охорони в області, за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, затриманий обіцяв місцевому жителю за 7 тис дол США вплинути на позитивне рішення військово-лікарської комісії щодо отримання висновку з приводу непридатності до військової служби у Збройних Силах України.

Вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого управління Головного управління Нацполіції в Кіровоградській області, оперативний супровід — Управління СБУ в області.

Офіс Генпрокурора