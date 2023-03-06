₴71 млн. несплачених податків через махінації на ринку криптовалют – судитимуть учасників злочинного угрупування

Дарницькою окружною прокуратурою м. Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно 6 учасників злочинної організації за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України).

За даними слідства, зловмисники для реалізації схеми ухилення від сплати податків використовували ресурси з обміну електронних коштів, які дозволяють користувачам конвертувати готівкові та безготівкові кошти у криптовалюту та навпаки.

Фінансові операції здійснювалися в обхід вимог українського законодавства у сфері регулювання таких послуг, без відображення відповідних операцій у податковій звітності, ідентифікації клієнтів та сплати обов’язкових платежів до державного бюджету України.

За висновком економічно-судової експертизи за період 2017-2020 років такі дії учасників схеми призвели до фактичного ненадходження до бюджету понад 71 млн грн платежів.

Незаконно отримані прибутки зловмисники легалізовували шляхом придбання злитків дорогоцінних металів, квартир, нежитлових приміщень та земельних ділянок.

З метою відшкодування завданих державі збитків окружною прокуратурою до обвинувачених заявлено цивільний позов на суму понад 71 млн грн.

Раніше в межах цього провадження у фігурантів вилучили понад 830 кг банківського срібла у злитках та грошові кошти у сумі близько 50 млн грн у різній валюті – 830 тис євро, 470 тис доларів США та 460 тис грн.

На вилучені грошові кошти, а також придбане підозрюваними майно – 6 земельних ділянок 5 квартир та 2 нежитлових приміщення судом накладено арешт.

Загальна вартість арештованого майна становить понад 100 млн грн.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура