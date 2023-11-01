71-річного жителя Коростеня взяли під варту за підозрою у жорстокому вбивстві колишнього зятя

Сьогодні, 1 листопада, за участі прокурора Житомирської обласної прокуратури розглянуто клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

З огляду на важкість скоєного злочину, прокурор наполягав на застосуванні підозрюваному тримання під вартою без права внесення грошової застави.

Корольовський районний суд міста Житомира підтримав позицію прокурора та постановив відповідну ухвалу.

Слідство встановило, що жорстоке вбивство свого колишнього зятя днями скоїв 71-річний житель міста Коростеня.

Потерпілий і раніше бував у свого колишнього тестя. А того дня вони разом ходили до магазину, де придбали алкогольні напої.

Однак цього разу для 42-річного потерпілого відвідування закінчилося трагічно. Під час конфлікту, на ґрунті раптово виниклої неприязні, підозрюваний у власному будинку жорстоко розправився з чоловіком.

За медичними висновками, спочатку потерпілого було задушено, потім тіло розчленовано. Після цього тулуб з нижніми кінцівками викинуто у місцеву річку, а окремі частини спалені у грубі.

Завдяки спільним злагодженим діям прокуратури, слідчих поліції та працівників Управління карного розшуку вбивство оперативно розкрили.

У помешканні підозрюваного виявлено та вилучено докази злочину, зокрема, частки спаленого одягу потерпілого, а також спалені рештки (кістки).

Досудове розслідування, за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, проводить слідче управління ГУНП в області.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури