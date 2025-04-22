71-річний зловмисник, який зарізав жінку на ринку в Харкові, може отримати довічне ув’язнення.

Зловмиснику, який на ринку позбавив жінку життя, харківські слідчі повідомили про підозру. За скоєння жорстокого злочину підозрюваному загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що 21 квітня до Харківського РУП № 1 надійшло повідомлення про те, що в одному з магазинів по вулиці Раєвської було виявлено тіло 52-річної жінки з колото-різаними ранами.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів та за відеозаписами з камер відеоспостереження оперативники встановили автомобіль, на якому пересувався 71-річний зловмисник та його місцезнаходження. У загиблої чоловік забрав значну суму грошей – 77 280 гривень та 215 євро.

Працівники поліції провели обшук за місцем проживання чоловіка та вилучили речові докази. Фігурант затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі ХРУП № 1 повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. За санкціями статей чоловіку загрожує максимальне покарання у вигляді довічного ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Харківської області