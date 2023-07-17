₴73,6 млн. збитків на реконструкції столичної Поштової площі – підозрюють екскерівника КП

Подільською окружною прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру колишньому директору КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що розпорядженнями КМДА прийнято рішення про проведення реконструкції транспортної розв’язки на Поштовій площі у Подільському районі.

Замовником проектування та виконавцем робіт визначено КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», яке уклало з приватною фірмою договір генпідряду на виконання цих робіт.

Проте, як встановило слідство, фактично в рамках реконструкції транспортної розв’язки на Поштовій площі проводилося будівництво торговельного центру та п’яти ресторанів.

Вказане будівництво здійснювалося в порушення вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», земельного законодавства та інших нормативних документів з питань землеустрою та землекористування, а також без відведення земельних ділянок.

У свою чергу підозрюваний, будучи директором КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», не забезпечив контроль за дотриманням вимог земельного законодавства та договору підряду, що створило передумови для безпідставного заволодіння генпідрядником вищевказаними земельними ділянками.

Відповідно до висновку експерта територіальній громаді міста Києва завдано матеріальних збитків на суму понад 73, 6 млн гривень.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває та здійснюється слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві.

Київська міська прокуратура