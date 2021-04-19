75 000 рублів пропонував росіянин в аеропорту «Бориспіль», щоб незаконно потрапити в Україну

Громадянин РФ прибув авіарейсом з Мінська.

Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» під час проведення процедур контролю пасажирів авіарейса, що прибув з Білорусі, виявили громадянина РФ, який не зміг підтвердити заплановану мету перебування в Україні.

Під час доведення рішення про відмову в перетинанні кордону, 34-річний росіянин запропонував прикордоннику за 75 000 російських рублів переглянути його та сприяти у безперешкодному перетинанні кордону.

Прикордонник від неправомірної вигоди відмовився. Даний факт зафіксовано та направлено повідомлення до Нацполіції для внесення відомостей в ЄРДР за ст. 369 ККУ. Тривають слідчі дії.

Зазначимо, що з початку року прикордонники припинили понад 460 спроб надання неправомірної вигоди.

ДПСУ