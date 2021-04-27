$7500 за «гальмування» справи – завершено розслідування щодо прокурора військової прокуратури

ТУ ДБР у Києві завершило досудове розслідування стосовно прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України, який свідомо «гальмував» розслідування справи.

Слідство встановило, що посадовець одержав 7500 доларів США за непритягнення до кримінальної відповідальності суб’єктів господарювання за порушення під час імпорту транспортних засобів у період із 2017 до 2020 року.

Наразі зазначеного прокурора звільнено.

Він обвинувачується у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою за ч. 3 ст. 368 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснював Офіс Генерального прокурора. Оперативний супровід – УСР в Одеській області ДСР Нацполіції та УСБУ в Одеській області.

ДБР