8 000 євро за перетин кордону – на Буковині cудитимуть чергового організатора схеми переправлення чоловіків до ЄС

Чернівецька окружна прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо буковинця, який організував незаконне переправлення чоловіків через держкордон (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, 28-річний житель Чернівецького району, заручившись підтримкою невстановлених слідством осіб, налагодив нелегальну міграцію за кордон громадян України – чоловіків, яким заборонено покидати межі держави. За грошову винагороду у 2 000 євро з особи, організував переправлення поза пунктами пропуску до Румунії 4 чоловіків віком від 20 до 32 років. Їх викрили прикордонники у смт Красноїльськ Чернівецького району поблизу лінії розмежування держкордону.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Чернівецького районного управління поліції ГУНП у Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура