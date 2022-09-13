$8,8 тис. за безперешкодне перевезення через кордон дорогоцінних металів – на Львівщині затримано митника

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури затримано та повідомлено про підозру службовцю одного із митних постів Львівської митниці Держмитслужби за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, у серпні 2022 року головний державний інспектор відділу митного оформлення пообіцяв мешканці Львова за грошову винагороду безперешкодне перевезення через державний кордон України дорогоцінних металів загальною вагою майже 2,5 кг без документального підтвердження їх походження та поза митним контролем. Свої послуги підозрюваний оцінив в 8 800 доларів США.

Прокурори Львівської обласної прокуратури спільно зі слідчими та оперативниками затримали службовця в порядку ст. 208 КПК України під час отримання останньої частини траншу. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та відсторонено його від посади. Встановлюється причетність інших осіб до вчинення злочину.

Викриття прокуратурою проведено спільно з слідчими та оперативниками теруправління ДБР, розташованого у м. Львові за сприянням співробітників відділу внутрішньої безпеки Львівської митниці.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури