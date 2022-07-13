₴8 мільйонів збитку на ремонті теплопунктів: столичні слідчі викрили злочинну схему посадовців

Правоохоронці провели вісім обшуків та оголосили про підозру п’ятьом фігурантам. За фактами службової недбалості, підроблення завідомо неправдивих офіційних документів та розтрату майна розпочаті кримінальні провадження.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2020 року посадові особи ряду суб’єктів господарської діяльності за попередньою змовою між собою домовились про спільне вчинення ряду корисливих злочинів відносно ремонту модульних теплопунктів. Слідчі спільно із працівникам Департаменту стратегічних розслідувань за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва викрили злочинну схему посадовців.

Як розповіла слідча Шевченківського управління поліції Вікторія Сушак, правоохоронці провели 8 санкціонованих обшуків та оголосили про підозру у скоєнні ряду злочинів підозру п’ятьом фігурантам:

«Порушники діяли відповідно до схеми, яка полягала у тому, що одне із підприємств має займатись виготовленням модульних блоків системи опалення, реалізовувати їх за середньою ринковою вартістю іншому підприємству, які в подальшому за завищеними цінами постачали модулі третьому, як учаснику публічних закупівель. Метою посадовців було привласнення бюджетних коштів в рамках виконання договорів, укладених з установами містобудування, архітектури та землекористування».

Крім того, слідчі встановили, що відповідно до попередньої домовленості між учасниками групи сума коштів, яка склала вартість обладнання, що не відповідала його ринковій вартості, мала бути розподілена між учасниками групи. Внаслідок злочинних дій фігурантів сума збитків на ремонт 18-ти теплопунктів у Шевченківському районі столиці становить 8 мільйонів гривень.

Наразі слідчі Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили про підозру п’ятьом фігурантам у скоєнні злочинів за ч. 2 ст. 367 – службова недбалість, ч. 1 ст. 366 – службове підроблення, ч. 4 ст. 191 — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем Кримінального кодексу України. Санкція найбільш тяжкої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва