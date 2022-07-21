8 років 6 місяців позбавлення волі: суд виніс вирок рецидивісту за розбій

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Слобідської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 38-річного рецидивіста за фактом розбою, поєднаного з проникненням у приміщення (ч. 2 ст. 187, ч. 3 ст. 187 КК України). Йому призначено покарання у виді 8 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори у суді довели, що у грудні минулого року чоловік проник до двох магазинів у Слобідському районі м. Харкова.

Погрожуючи пневматичним газобалонним пістолетом та фізичною розправою над реалізаторами, чоловік забирав у них всі грошові кошти.

Одну з продавчинь чоловік вдарив пістолетом по обличчю, від чого жінка впала. Зломисник схопив її за волосся та потягнув до підсобного приміщення, де продовжив бити. Після цього він забрав гроші з каси та втік.

Засуджений вкрав близько 9 тис. гривень.

18 липня Ленінський район суд м. Полтави виніс обвинувальний вирок. Триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура