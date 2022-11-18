8 років позбавлення волі отримав мешканець Берегівщини за вбивство рідного брата

За доводами прокурора Берегівської окружної прокуратури мешканцю Берегівщини оголошено вирок – 8 років позбавлення волі за умисне вбивство рідного брата (ч. 1 ст. 115 КК України).

Йдеться про випадок, що стався в с. Гать Берегівського району на початку березня цьогоріч. Чоловіки спільно розпивали алкогольні напої. Під час застілля обвинувачений схопив кухонний ніж і поранив брата в шию. Від отриманої колото-різаної рани чоловік помер на місці події.

У судовому засіданні обвинувачений розкаявся у скоєному. Наразі він перебуває під вартою, де і очікуватиме вступу вироку в законну силу.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури