8 років позбавлення волі – вирок суду жителю Тернопільщини за вбивство жінки

За публічного обвинувачення прокурора Теребовлянської окружної прокуратури Теребовлянським районним судом визнано винним 64-річного жителя с. Ілавче Теребовлянської громади у завданні ним тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілої (ч. 2 ст. 121 КК України)

Прокурор довів у суді, що у грудні 2021 року між обвинуваченим та його співмешканкою у будинку, де вони спільно проживали, виникла раптова суперечка.

Під час сварки чоловік вихопив ходунки, які використовувала потерпіла при ходьбі й кілька разів вдарив ними жінку у різні частини тіла. Травми, завдані цим предметом, виявились для потерпілої смертельними.

Вироком Теребовлянського районного суду обвинуваченого засуджено до 8 років позбавлення волі.

Рішення суду ще не вступило в законну силу.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури