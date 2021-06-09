8 років позбавлення волі за грабіж та хуліганство – ВСУ підтвердив вирок двом мешканцям Сєвєродонецька

За принципової позиції прокурорів Офісу Генерального прокурора та Луганської обласної прокуратури Верховним Судом залишено без змін вирок суду апеляційної інстанції стосовно двох мешканців міста Сєвєродонецька за вчинення нападу з метою заволодіння чужим майном та хуліганських дій (ч. 3 ст. 186, ч. 2 ст. 296 КК України).

Вироком суду першої інстанції одного з громадян засуджено до 5 років, іншого до 6 років позбавлення волі.

За апеляційною скаргою прокурора Луганської обласної прокуратури щодо невідповідності призначеного покарання тяжкості вчинених злочинів апеляційним судом вирок суду першої інстанції скасовано та ухвалено новий – 8 років позбавлення волі.

Прокурорами доведено, що у 2018 році раніше судимі 27-річний та 21-річний зловмисники скоїли грабіж на території пункту прийому металобрухту, завдавши господарю декілька ударів руками та ногами по обличчю та тулубу. Скориставшись безпорадним станом потерпілого, відкрито заволоділи його майном.

Крім того, через деякий час обвинувачені, грубо порушуючи громадський порядок, несподівано напали на випадкового перехожого та вчинили стосовно нього хуліганські дії, спричинивши йому тілесні ушкодження.

Верховний Суд підтримав позицію сторони обвинувачення, яка спростувала доводи захисників щодо необґрунтованості засудження обвинувачених до позбавлення волі, та підтвердив, що покарання є справедливим заходом примусу для засуджених.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури