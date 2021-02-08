8 років позбавлення волі загрожує ексбухгалтеру за привласнення бюджетних коштів

За процесуального керівництва Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури повідомлено про підозру

експрацівниці Васильківської міськради за фактом привласнення грошових коштів, шляхом зловживання службовим становищем ( ч.ч. 1, 3 ст. 191 КК України).

Слідством встановлено, що в період з 2017 по 2020 рік колишня працівниця бухгалтерії відділу освіти періодично привласнювала бюджетні кошти, які надходили до вказаного структурного підрозділу міської ради за надання платних послуг.

Усього на рахунку підприємливої посадовиці 27 протиправних епізодів.

Своїми діями жінка завдала збитків місцевому бюджету на 44 тисячі гривень.

Наразі 34-річній мешканці Василькова повідомлено про підозру у скоєні вказаного злочину.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури