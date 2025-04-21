8 років проведе у в’язниці покидьок, який з ножем напав на 10-річну дитину заради мобілки

За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Київської міської прокуратури Київський апеляційний суд залишив без змін вирок 30-річному чоловіку, який у Деснянському районі, погрожуючи ножем, відібрав телефон у 10-річного хлопчика (ч. 4 ст. 187 КК України).

Нагадаємо, засуджений зайшов у під’їзд будинку слідом за дитиною, притиснув хлопчика до стіни та вимагав віддати телефон та гроші. Втім, грошей у дитини не було, тож перевіривши кишені постраждалого, нападник його відпустив, відібравши телефон.

Вироком Деснянського районного суду м. Києва нападника засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Не погоджуючись з рішенням суду, чоловік подав апеляційну скаргу, яку Київський апеляційний суд відхилив.

Вирок набув законної сили.

Пресслужба Київської міської прокуратури