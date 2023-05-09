8 років проведе за ґратами 37-річний син, який до смерті забив батька металевим чайником

Черкаською окружною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення в кримінальному провадженні стосовно жителя Черкаського району, який побив до смерті власного батька (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Черкаської обласної прокуратури.

Прокурором у суді доведено, що 37-річний чоловік, перебуваючи за місцем свого проживання, під час конфлікту, який виник на ґрунті особистих неприязних відносин з батьком, наніс йому декілька ударів кулаками по голові і тулубу, а потім взяв в руки металевий чайник та умисно наніс ще кілька ударів по голові потерпілому, завдавши останньому тяжкі тілесні ушкодження, що призвели до смерті.

Судом чоловіка визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, та призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

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