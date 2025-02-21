8 років проведе за гратами житель Рівненського району за вчинення смертельної ДТП напідпитку

41-річний водій був позбавлений права керувати транспортним засобом за водіння у стані алкогольного сп’яніння. Однак знову, будучи нетверезим, сів за кермо автомобіля, який до того ж був технічно несправним.

Нагадаємо, смертельна автопригода сталася 18 вересня 2022 року близько 15:15 на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Дмитрівка колишнього Гощанського району.

Слідчий встановив, що водій автомобіля «Audi А6», на той час 39-річний місцевий житель, завчасно не увімкнув покажчик зміни руху, не переконався у безпечності перестроювання та виїхав на ліву смугу, де допустив зіткнення із попутнім легковиком «Honda Accord», який не мав технічної можливості уникнути зіткнення.

Унаслідок ДТП травмувався керманич «Honda», на той час 32-річний житель міста Обухів: відповідно до експертизи його травми відносяться до категорії середньої тяжкості. Крім того, постраждав і пасажир цього ж авто, 47-річний житель міста Біла Церква: чоловік від отриманих травм через шість днів помер у лікарні.

Водій авто «Audi» перебував у стані алкогольного сп’яніння: огляд у лікарні показав 2,43 проміле.

Крім того, експертиза встановила, що у легковика була несправна робоча гальмівна система через тривалу експлуатацію транспортного засобу, яку керманич міг виявити.

Слідчий слідчого управління повідомив 41-річному жителю села Дмитрівка про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст.286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого та спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження).

Слідчий суддя обрав підозрюваному запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Слідчий закінчив досудове розслідування та за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури скерував матеріали кримінального провадження до суду.

Днями суд виніс вирок: 8 років позбавлення волі із позбавленням права керування транспортним засобом на 8 років.

Законної сили він іще не набрав, тож може бути оскаржений протягом 30 діб.

Відділ комунікації поліції Рівненської області