8 років ув’язнення отримала мешканка Херсонщини, яка примушувала працівників до участі в псевдореферендумі

За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Херсонської обласної прокуратури суд визнав винною мешканку Херсонщини у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Вироком суду їй призначено покарання – 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також позбавлено права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та займатися діяльністю, пов’язаною з виборчим процесом, на 15 років.

Прокурорами доведено, що у липні 2022 року жінка добровільно співпрацювала з окупантами, обіймаючи посаду так званого «заступника директора з оптимізації управлінських процесів» захопленого КП «Агрофірма радгосп Білозерський».

У вересні 2022 року під час проведення незаконного «референдуму» щодо «приєднання» Херсонщини до рф вона записувала паспортні дані працівників, видавала бюлетені та вела облік осіб, які проголосували. Також шантажувала співробітників невиплатою заробітної плати, якщо вони відмовляться брати участь у голосуванні.

До набрання вироком законної сили жінка перебуватиме під вартою.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУНП в Херсонській області.

Пресслужба Херсонської обласної прокуратури