8 років ув’язнення отримав чоловік, який коригував удари російських окупантів по Харкову

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 52-річного харків‘янина за фактом поширення інформації про переміщення, рух, розташування ЗСУ та за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Прокурори у суді довели, що 25 березня 2022 року чоловік по мобільному телефону спілкувався із представником рф, якому повідомив, де у Харкові розміщуються сили та техніка ЗСУ (із зазначенням видів озброєння, транспортних засобів, методів виконання військовослужбовцями їхніх завдань), і надав цю інформацію з локалізацією на місцевості.

26 березня 2022 року харків’янин подзвонив знайомій жінці і розповів, що напередодні співробітник фсб рф цікавився у нього розташуванням сил та техніки ЗСУ в Харкові, і він таку інформацію передав з метою подальшого знищення української військової техніки.

Крім того, спілкуючись із цією жінкою по телефону, він виправдовував збройну агресію рф проти України, що призвела до часткової окупації деяких регіонів України.

У суді харків’янин вину не визнав.

Колегія суддів Київського районного суду м. Харкова винесла обвинувальний вирок щодо чоловіка. Йому призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі.

Триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Досудове розслідування — Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура