8 років ув’язнення отримав житель Чернігівщини за сексуальне насильство щодо 13-річної доньки

Ювенальними прокурорами Ніжинської окружної прокуратури підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні за обвинуваченням 43-річного мешканця Ніжинського району, який вчинив домашнє сексуальне насильство щодо малолітньої дитини (ч. 4 ст. 153 КК України).

У ході судового розгляду обвинувачений своєї провини у скоєному не визнав. Проте прокурором доведено, що чоловік у серпні 2022 року, використовуючи свою фізичну перевагу, вчинив насильницькі дії сексуального характеру щодо своєї 13-річної доньки.

Вироком Борзнянського районного суду Чернігівської області особу засуджено до 8 років позбавлення волі. Відомості про обвинуваченого внесено до Єдиного реєстру осіб, засудженх за злочини проти статевої свободи та недоторканності малолітньої особи.

Наразі вирок не набрав законної сили.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури