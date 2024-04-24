8 років ув’язнення отримав житель Житомирського району за умисне вбивство батька

За публічного обвинувачення прокурора Житомирської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Його засуджено до 8 років позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що 27-річний житель Житомирського району скоїв умисне вбивство свого батька.

Трагічна подія сталася влітку 2021 року, у вихідний день. Напередодні засуджений допізна з приятелями відпочивали та вживали алкогольні напої. Тому вранці, будучи у стані сп’яніння, не поспішав просинатися.

Така поведінка дорослого сина, який після розлучення з дружиною проживав у батьківській хаті, не сподобалася батькові. Він намагався розбудити засудженого, щоб той допоміг по господарству. Однак у відповідь отримав стусанів. А потім розлючений син наздогнав потерпілого вже у дворі та продовжив завдавати тяжких побоїв. Від одержаних травм 49-річний батько помер.

Щоб приховати скоєний злочин, тіло перемістив за підсобне приміщення та залишив у грядках, а сам поїхав з дому.

Наразі вирок не набрав законної сили.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури