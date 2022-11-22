8 років ув’язнення за розбій – на Прикарпатті винесено вирок чоловіку, який з ножем напав на продавчиню магазину

Долинським відділом Калуської окружної прокуратури підтримано обвинувачення щодо 30-річного місцевого жителя за фактом розбою, вчиненому з метою заволодіння чужим майном, в умовах воєнного стану, поєднаному із насильством небезпечним для життя та здоров`я потерпілої ( ч.4 ст.187 КК України).

В суді доведено, що наприкінці липня цього року чоловік в стані алкогольного сп’яніння напав на продавчиню магазину в селі Гериня Долинської територіальної громади. Він забіг за прилавок та, погрожуючи фізичною розправою, схопив жінку руками за шию, а далі наніс декілька ударів по тілу.

Після цього почав вимагати в неї кошти та, схопивши ніж, вдарив потерпілу в шию, від чого вона втратила свідомість.

Заволодівши грошима із каси магазину, алкогольними та тютюновими виробами, нападник втік.

Вироком Долинського районного суду чоловіка визнано винним та призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Івано-Франківська обласна прокуратура