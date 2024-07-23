8 років ув’язнення загрожує чоловіку, який через ревнощі тяжко травмував свого товариша

В червні цього року до Святошинського управління поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію чоловіка з ножовим пораненням.

Правоохоронці встановили, що фігурант запросив товариша до себе додому для спільного відпочинку та вони разом розпивали спиртні напої. Згодом між чоловіками виникла суперечка через ревнощі до спільної знайомої, яка переросла в бійку – господар квартири взяв до рук кухонного ножа та накинувся з ним на гостя та завдав удару у тулуб.

Потерпілому вдалось самостійно вийти з квартир та викликати допомогу. В подальшому лікарі госпіталізували його у важкому стані до медичного закладу.

Працівники поліції затримали 32-річного зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст.121 – умисне тяжке тілесне ушкодження. Наразі обвинувальний акт щодо фігуранта скеровано до суду, обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва